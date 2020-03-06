新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，許多國家為避免學校內群聚感染，紛紛下令停課。據聯合國教科文組織(UNESCO)估計，目前全球受停課影響的學童多達3億。專家認為，停課雖然可以減低學童在學校感染病毒的風險，但停課時衍生出託兒服務、兒童感染率、疫情實際狀況等，使得停課的做法是否有利學童健康或公共衛生飽受質疑。

綜合外媒報導，目前除了大陸與港澳地區，日本、伊朗、意大利等國家已陸續宣佈停課，目前已有約3億學童受影響。聯合國教科文組織總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)指出，在疫情下停課雖非新做法，但新冠肺炎引發的恐慌正以前所未有的規模及速度干擾全球教育系統運作，目前疫情還在擴散，若情況延續，可能損害兒童受教育權利。目前教科文組織透過與各國政府合作，希望學生可繼續受教育。

港媒《文匯報》引述專家指出，學生一旦停課，家長若無法找到託兒服務，就必須停工在家照顧，連在會影響家庭的生計，規模擴大後會影響經濟生活正常運行。停課的關鍵問題，在於學生上學是否會令疫情擴大，以及學校要停課多久。

美國馬里蘭大學衛生及國土安全中心公共衛生項目主任亨森表示，停課時學校可以進行消毒，避免出現校內傳染，不過學生停課期間不會乖乖留在家，只會跑到商場和戲院或與同儕聚會，對病毒傳播而言，顯然只是「換一個傳播的場所」而已。

研究指出，新冠病毒在兒童間的感染率並不高，有研究分析中國大陸境內約4.5萬宗確診病例，當中19歲以下患者只有不足2%，暫時亦未出現10歲以下死亡個案。

醫學期刊《BMJ Open》一項研究指出，不同地區因應傳染病疫情的停課措施，成效差異極大，例如英國在2009年甲型H1N1流感期間停課，成功降低感染率，不過美國在季節性流感時停課則作用甚微，期刊認為，兩者差異與病毒的兒童感染率相關。

(中時電子報)