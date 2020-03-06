洋基投手寇爾(Gerrit Cole)是公認的王牌，不過卻在6日與老虎的熱身賽中滑鐵盧，寇爾先發2局被敲6支安打，其中有4發全壘打、失6分。讓人驚訝的是這4轟都是同樣2名老虎球員連2局「背靠背開轟」，此戰老虎全隊共敲9轟，以15比11戰勝洋基。

老虎球員德梅利特（Travis Demeritte）與卡布瑞拉(Miguel Cabrera)先在首局背靠背開轟，一舉讓寇爾失3分，第2局宛如複製貼上，德梅利特與卡布瑞拉再度連線開轟，寇爾再失3分，結束此局後便黯然退場。總計主投2局失6分，送出3次三振，自責分率高達9.53。

老虎隊卡布瑞拉連2局開轟。（美聯社）

洋基早已宣布寇爾將是球隊開幕戰的先發投手，寇爾今日的表現不免讓人擔憂，不過寇爾本人倒是很看得開，「這不是2020年我最喜歡的一天，不過這只是春訓，我還有時間可以做得更好。」

寇爾提到他前些日子有些感冒發燒，難免影響他的練習進度，也許是因此有失常表現，不過寇爾並不因此當作藉口，「我會在這中間學習，然後修正變更好。」寇爾仍會在開幕戰中先發對戰金鶯。

此外洋基總教練布恩（Aaron Boone）也說，「我認為他有好幾球都投得很好，顯然有幾球失投，對手把握住了所以挨轟，但我認為他內容不錯，尤其第2局的曲球很棒。」

(中時 )