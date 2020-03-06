坐落於捷運新店線小碧潭站5樓，由日勝生集團旗下京站實業股份有限公司斥資5億投資的京站時尚廣場於今（6日）正式開幕營運。（葉書宏攝）

坐落於捷運新店線小碧潭站5樓，由日勝生集團旗下京站實業股份有限公司斥資5億投資的京站時尚廣場於今（6日）正式開幕營運。（葉書宏攝）

坐落於捷運新店線小碧潭站5樓，由日勝生集團旗下京站實業股份有限公司斥資5億投資的京站時尚廣場於今（6日）正式開幕營運。（葉書宏攝）

坐落於捷運新店線小碧潭站5樓，由日勝生集團旗下京站實業股份有限公司斥資5億投資的京站時尚廣場於今（6日）正式開幕營運，新北市副市長陳純敬親自到場祝賀，並歡迎更多企業踴躍投資新北，本案預估可創造500個以上的就業機會。

陳純敬表示，新店擁有依山傍水的獨厚地景，以新店溪與其支流景美溪與臺北市南緣的文山區為界，境內有碧潭風景區，為北臺灣著名觀光景點之一，居住人口超過30萬人，是新北市人口密集的第5大區，也是市府團隊推動「安居樂業」施政目標的重要區域。

在「安居」上，市府已完成新店中央新村北側1,070戶社會住宅興建，環狀線也於今年1月通車，使得新店聯外交通更便捷。在「樂業」上，除有「IKEA宜家家居-新店店」於去(108)年進駐，並完成「捷運新店站-碧潭有約商場」及「寶興段產業園區」招商簽約。

由市府自行興建、管理的「寶高智慧產業園區」也將於明年6月完工招商，將能吸引生技、電子、能源等當地產業聚落進駐；再加上本次日勝生集團在新店的投資，為本區的生活機能注入活水，透過商業、產業的發展帶動就業、人潮與商機，讓市民在新店生活更宜居。

(中時 )