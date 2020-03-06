台劇《想見你》掀起全民熱潮，由八三夭主唱的片尾曲〈想見你想見你想見你〉更攻占各大音樂平台排行榜冠軍，被網友評為最療癒人心的洗腦神曲，雖電視劇已完結，但仍有不少藝人及網友爭相翻唱，該曲MV更迅速在Youtube頻道飆破800萬點擊。

八三夭自去年11月舉行全新「想見你想見你想見你」巡迴演唱會，受到新冠肺炎疫情影響，原訂5月的巡迴演出延期，期間也取消多場活動，八三夭表示，配合防疫是應盡責任，為了想辦法和歌迷見面，八三夭上週也透過網路直播和歌迷互動，當天竟湧入180萬觀看人次，主唱阿璞許願希望疫情能趕快結束，可以在演唱會現場跟歌迷一起大合唱、揮手跳躍。團長小橘也預告，未來在各網路平台上會有不定期的驚喜、跟大家互動，他提醒夭怪們也要注意身體健康，這樣在疫情過後才能出外盡情享受現場演出。

扛起防疫重責大任，小橘近期擔任八三夭錄音室的「衛生股長」，要求團員每天進出錄音室，第一件事就是洗手，他更謹慎地用酒精把每一個開關、門把把手，鍵盤滑鼠及各式各樣錄音器材按鈕通通消毒一遍，將錄音室當成「無塵室」，團員也會分開用餐、不點合菜。

畢業於臺大公衛研究所的高材生劉逼也提醒，現在台灣普遍都知道防疫措施就是戴口罩、勤洗手、與人保持一到兩公尺的距離，不過現在疫情消息滿天飛，與其整天看網路討論串，他建議應該以前線單位或專家學者的最新資訊以及研究為主，資訊會更加精確。

雖近期活動取消，但阿璞透露近期有代言邀約、邀歌也不斷，每天都會近錄音室錄音製作，希望盡快跟大家見面，提醒粉絲除了做好防疫，也別忘關注八三夭消息，接下來可能會有令人驚喜的訊息公佈。

八三夭收合作與邀歌不斷 團長小橘扮「衛生股長」緊盯團員與錄音室消毒。（KKLIVE提供）

(中時 )