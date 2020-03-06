為維護食用生鮮蔬果的安全，台北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場等處抽驗生鮮蔬果，1月共計抽驗51件蔬果產品，檢驗結果7件不符合規定，不合格率13.7％，食品藥物管理科長陳怡婷指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」，若無法交代來源，可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局指出，此次抽驗7件不符規定蔬果產品，包含菠菜、白蘿蔔、甘藍包心白菜等商品，抽驗地點包含第一市場零批場、翔樂蔬果商行、旺來鮮果園等攤商，目前不合格商品已全數下架，並移請來源處衛生局處辦。

依行政院農業委員會公告，農藥殺菌劑四氯異苯腈、賽座滅、福多寧；殺蟲劑因滅汀、達特南、芬普尼、阿巴汀、氟芬隆、托福松、納乃得；殺線蟲劑福賽絕，均為合法登記並領有許可證的農藥，核准使用在限定類別農作物，但殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

陳怡婷指出，已通知台北農產運銷股份有限公司，依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次將廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局提醒，民眾應優先選購當季蔬果，並在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

(中時 )