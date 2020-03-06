在曾搭乘「至尊公主」號（Grand Princess）郵輪的71歲加州老翁因新冠肺炎死亡後，如今同行乘客人心惶惶。

據美國廣播公司新聞網舊金山新聞台（ABC7 News）報導，一對來自聖克拉拉郡（Santa Clara）的夫妻曾與這名老翁同乘「至尊公主」號，前往墨西哥旅遊，如今他們已出現症狀，正接受檢測。

這對夫妻說，他們以在加州玩透透，可是負責經營的公主郵輪公司（Princess Cruises）根本沒告訴他們，船上有乘客罹患新冠肝炎，並因而死亡。

(中時電子報)