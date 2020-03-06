加州玩透透！至尊公主號夫婦現新冠肺炎症狀 13:012020/03/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「至尊公主」號郵輪在加州外海的空拍照。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在曾搭乘「至尊公主」號（Grand Princess）郵輪的71歲加州老翁因新冠肺炎死亡後，如今同行乘客人心惶惶。 據美國廣播公司新聞網舊金山新聞台（ABC7 News）報導，一對來自聖克拉拉郡（Santa Clara）的夫妻曾與這名老翁同乘「至尊公主」號，前往墨西哥旅遊，如今他們已出現症狀，正接受檢測。 這對夫妻說，他們以在加州玩透透，可是負責經營的公主郵輪公司（Princess Cruises）根本沒告訴他們，船上有乘客罹患新冠肝炎，並因而死亡。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #舊金山 #加州 #至尊公主號 #郵輪 #新冠病毒 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 南韓確診4335例 中小學開學再延 04:102020/03/03 國際大事 破5千！韓新增374確診 5186人染疫 09:162020/03/03 國際 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增600例，累計達4812例 09:432020/03/03 財經 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 一張圖看懂！新冠肺炎 國內確診關係表曝光 15:062020/03/03 政治 院內群聚7人確診 冰山一角！專家質疑 醫護恐是院內感染源 04:102020/03/04 生活新聞 韓再增293確診！累計5621人染疫 近7成為集體感染 08:552020/03/04 國際 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 國際熱門新聞 義大利日增769確診41死亡 羅馬和拿坡里都淪陷 - 國際 至尊公主號夫婦確診 已玩遍加州 - 國際 梅根哈利脫英後首秀 蜜月式恩愛放閃 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 一度有偏見…世衛專家讚陸防疫這7點值得借鑑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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