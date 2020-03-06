食品加工廠汙染鳳山圳 環保局將開罰 13:102020/03/06 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 食品加工廠涉排廢水汙染鳳山圳，高巿府環保局溯源追查。（環保局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市府環保局近日接獲民眾陳情，指鳳山圳疑有水汙染，日前巡查時，發現河道水色異常，上游還有非法管線，透過空拍溯源，查獲食品加工廠涉嫌排放廢水，導致鳳山圳染成乳白色，將依廢棄物清理法告發裁處。 (中時 ) #鳳山 #環保局 #食品 #加工廠 #鳳山圳 也許您會感興趣 推薦閱讀 鳳梨產季到 台南收購破千公噸 04:102020/03/02 地方新聞 強化在地經營！大成食品亞洲啟動新人事布局 21:382020/03/02 財經 城西三期掩埋場活化 腐土運歸仁引發鄉親質疑 11:232020/03/03 生活 非包裝水檢驗 環保局4月停辦 04:102020/03/04 地方新聞 台中州廳古蹟修復 環保、都發局6月起搬家 17:022020/03/04 政治 溫差大溶氧不足 前鎮河魚群暴斃 04:102020/03/05 地方新聞 《食品股》2月營收年減逾8成，鮮活忐忑 10:342020/03/05 財經 上千公斤魚群暴斃臭翻天 環保局研判「溫差大溶氧量降低」 12:342020/03/05 社會 安親班老師 用水神為小朋友把關 04:102020/03/06 生活新聞 噴墨烏賊看招！彰化環保局設2百微型感測器揪出違反工廠 12:032020/03/06 生活 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 - 生活 直播》張上淳：染疫者逗留時間長 環境明顯污染 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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