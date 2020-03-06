高市府環保局近日接獲民眾陳情，指鳳山圳疑有水汙染，日前巡查時，發現河道水色異常，上游還有非法管線，透過空拍溯源，查獲食品加工廠涉嫌排放廢水，導致鳳山圳染成乳白色，將依廢棄物清理法告發裁處。

(中時 )