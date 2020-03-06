全球降息聲不斷，亞洲國家更是吹起降息風，3月以來由馬來西亞開始到4日卡達、科威特、約旦、香港、澳門都陸續宣布調降利率，今年以來28個新興亞洲國家中，就已經有14個國家宣布降息。市場法人認為今年以來亞洲央行維持寬鬆基調，加上歐美仍維持低利環境，市場資金回水充沛，有利股市表現，今年金融市場震盪，只要降息循環啟動，將形成一股風潮，降息往往能讓市場有更多資金活水，激勵股市表現，因此建議投資人可適時布局包括台灣的相關的新興亞洲基金。

群益投信表示，受新冠肺炎疫情衝擊全球經濟影響，今年以來亞洲主要國家包括馬來西亞、澳洲、印尼、菲律賓、泰國、香港..等共14個國家降息，幅度在1至2碼，大多數國家為首度降息，僅馬來西亞今年來降息兩次。整體而言，降息顯示出通膨壓力趨緩，貨幣寬鬆政策得以延續，為市場持續注入活水，有助激勵股、債市表現，加上新興市場中仍以亞洲國家經濟體質較佳，投資前景較為看好，建議投資人可採取定期定額或分批逢低進場方式酌量布局亞洲相關基金。

群益亞太中小基金經理人向思穎表示，雖然新冠肺炎疫情也使得新興亞股表現震盪，不過整體而言新興亞股在經濟成長態勢未變，且評價普遍仍屬便宜之下，加上各國持續推動經濟利多政策，有助吸引市場資金關注，個別市場來看，印度方面在企業財報表現符合市場預期，後市表現值得關注；台灣在高殖利率利多題材下，中長期投資價值趨勢不變。展望後市，美國、歐洲、日本和中國等主要國家央行仍維持寬鬆政策步調，因此流動性充沛的環境下有助提振金融市場投資信心，加上在政府經濟刺激政策以及基本面穩健等利多的帶動下，後續亞股仍存投資契機。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台灣第一季總經數據受到工作天數較少與新冠肺炎疫情影響，數據恐呈現將低於前期表現與市場預期，但市場資金寬鬆、整體景氣循環仍延續溫和復甦趨勢看法不變。科技創新的成長股、供需結構改善的景氣循環股、與營運展望穩定成長的高殖利率股可望吸引中長期資金入駐；選股策略上以供需結構轉佳之景氣循環股-記憶體、MLCC；受惠半導體高階製程與先進封裝CAPEX之供應鏈；5G 基地台/手機新規格；AMD供應鏈；去中化/去美化、新規格/需求的半導體、IC設計；電競/遊戲機供應鏈；高殖利率的穩定成長股為優先考量。

(時報資訊)