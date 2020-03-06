第一金(2892)旗下第一銀行北美拓點再締新猷，休士頓分行於2020年3月5日獲德州銀行局(Texas Department of Banking)核准設立，成為首家於美國德州設立分行之國銀，預計2020年第三季正式開業營運，未來將可串聯紐約、洛杉磯兩家分行與美國子行，布建更完整綿密之美國金融服務網，為客戶提供更優質且全方位金融服務。

第一銀行表示，德州為美國第2大經濟體，全美第一大出口州，近年因農、工、服務業等產業穩定成長，成為美國經濟及貿易成長迅速的州之一，其經濟因不同產業於各大城市蓬勃發展而多元，如休士頓為全球三大煉油中心之一、NASA總部所在，並擁有全美最大醫療中心Texas Medical Center；達拉斯為半導體晶片生產重鎮，亦為全球最大廉價航空公司西南航空(Southwest Airlines)之總部。此外，臺灣與德州經貿互動密切，許多上市櫃臺資大廠於當地設有重要投資，且兩大國籍航空公司亦有往返臺北至休士頓與達拉斯之客、貨運航線，無論市場發展前景或投資環境，德州均為臺商於全球布局、拓展美洲市場之良好選擇。第一銀行著眼於此，前往休士頓設立營運據點，以就近提供臺商更便捷之金融服務。

第一銀行近年海外拓點甚是積極，2019年已增設4個海外新據點，包括美國子行奇諾崗分行、印尼雅加達代表辦事處，以及柬埔寨金邊分行2家支行；今年除休士頓分行外，預計將再有德國法蘭克福分行及美國子行聖馬特奧分行等2家分支機構陸續開業，為國際化布局再添新動能。第一銀行全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，遍及各主要金融城市如紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等，加計本次核准之休士頓分行，海外據點多達40處。

(時報資訊)