阿達自韓國大邱19日回台後才知道當地已成新冠肺炎重災區，「真的是嚇到了，擦身而過。」他在自主隔離14天後，6日戴著黑色口罩開工錄《Game什麼東西》，他表示去年經紀公司與韓國觀光公社早已談好要拍攝宣傳在地觀光影片，16到19日工作期間尚未發生大規模群聚感染，在便利商店買口罩相當容易，「當時就囤了10幾個備用。」若到餐廳和水族館內都會佩戴口罩和噴酒精，幸虧旅遊行程未跟宗教路徑重疊，「公社也很緊張，請我們不要擔心。」

阿達開工錄《Game什麼東西》。（張雅琪攝）

在「確保眾人健康」的前提下，他採取自主隔離還自備耳溫槍，根據法規他不需要自主檢疫，「不然也是多用醫療資源。」他語帶玩笑說隔離期間受到歧視和冷落，連工作的部分都收到通知「你還是先不要來了。」抑或「欸！你回來了！那我們先取消。」他表示單獨取消個人出席的有3場活動，大活動在仔細評估後也取消不參與。他自認免疫力好，但仍有胡思亂想的傾向，「就是很擔心我罹病，但我卻沒任何症狀。」

阿達笑稱患有胡思亂想症候群。（張雅琪攝）

至於是否收到星友們小優、陳大天（小蝦）、張立東的溫馨關懷？他笑說朋友們都會用特殊語氣回：「請你這14天不要出現在我附近。」連陳大天都轉達張小燕的叮嚀：「小蝦，你這14天不要跟阿達見面哦！」他轉念往好處想，在家專心寫歌、看韓劇，三餐都叫外送，「唯一有接觸的就是管理員了啦！」

(中時 )