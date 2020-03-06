新冠病毒疫情持續影響，為了因應疫情及衛生問題，避免群聚感染，日本知名連鎖迴轉壽司店開第一槍，宣布目前暫停自動迴轉台，改由平板點餐方式送餐，台灣分店目前尚未實施。

日本幾乎每天都有確診案例，為了避免病毒散播，大型遊樂園與觀光熱門景點均暫時休園，各縣市知事也紛紛宣布停課。近期也是日本最具代表性的櫻花季。以往賞櫻景點都是擠滿人群，東京都政府已呼籲民眾盡量不要參加舉行賞櫻活動，以免群聚感染。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)