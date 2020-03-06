葉力奇（Christian Yelich）2018年轉戰密爾瓦基釀酒人後，打擊實力大大升級，如今春訓打得火熱，球團端出一份9年2.15億美元的延長合約，據外媒報導，針對這份合約雙方已達成共識，他將待在密爾瓦基直到2028年賽季結束。

葉力奇當時與邁阿密馬林魚簽下7年4957萬美元的合約將在2021年走完，據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）報導，這次他簽下的延長合約，2020年、2021年薪水維持不變，分別是1250萬美元、1400萬美元。

至於2022年至2028年的薪水則是2600萬美元，並在2029年球季擁有共同選擇權，或是650萬美元買斷金，除此之外，若他在合約期間被交易，還能獲得200萬美元的補償金。

洛杉磯天使先前以7年平均年薪3500萬美元的合約簽下瑞登（Anthony Rendon），他上季整體的WAR值為6.3，比起葉力奇的7.1低了一些，2018年更以3成28打擊率、36轟、110分打點、22盜壘的成績，獲得國聯MVP，而且葉力奇的平均年薪則是2600萬美元，因此有不少人認為在這筆簽約中，釀酒人算是撿到便宜了。

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(中時電子報)