蔡阿嘎、妻子「二伯」日前遭黑衣人在住家外襲擊受傷，警方昨(5日)天下午逮捕犯案的陳姓男子，以及排氣管改裝廠的董姓老闆，陳供稱是半年前因觀看蔡阿嘎的網路直播，在下方留言，卻遭到蔡留言嗆聲，才氣憤而找朋友到現場勘查動手。但嫌犯對於觀看哪一支影片卻支吾其詞，警方上午又重回改裝廠搜索追查，幕後是否有黑手。

據了解，2嫌到案後對於案情交代不清，對於行兇動機僅簡單帶過，僅供稱是因為看了蔡阿嘎討論改裝車、排氣管的影片，認為蔡阿嘎的影片內容不專業，因起上網留言，卻遭到回嗆，才讓它們引發不滿，於是計畫給他教訓。

蔡阿嘎4日發布一則近9分鐘影片說明遇襲狀況。（摘自蔡阿嘎YouTube）

但警方要求嫌犯交代是看了哪一支影片，而且在電腦及手機紀錄中也沒看到該部影片的紀錄，要求嫌犯進一步說明時，2人卻支吾其詞，引起警方懷疑。於是上午重回林口改裝場搜索。

員警也在改裝廠中搜出犯案工具，以及犯案時戴的黑色口罩、鴨舌帽與斜背包。因犯說詞反覆又兜不攏，且多次在蔡阿嘎住家外多次電話聯繫，因此警方將擴大追查幕後是否有幕後黑手。

(中時電子報)