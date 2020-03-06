受新冠肺炎衝擊，許多夜市、商圈重創，為此政府將推出振興抵用券，分為四種，分別可針對在餐廳、夜市、商圈及藝文活動抵用，每張2百元，但傳出政府傾向綁國旅施行，即民眾前往外地旅遊住宿時才能拿到這些券。對此國民黨籍立委林益華建議，振興抵用券不應綁國旅，尤其藝文活動更不該綁。她也質疑，如果要綁，更應該針對交通補助，為何不見交通類抵用券？

林奕華今天在立法院質詢時指出，振興抵用券綁國旅，意味著要去住宿才能拿到這8百元，但民眾都期待不要綁國旅，政府可以另外提出對國旅消費的支持，但不要用國旅綁振興抵用券。對此行政院長蘇貞昌並未明確表示是否將要綁國旅，也未回應林奕華詢問他本人是否支持綁國旅方案的提問，而宣稱他讓各部會有各種設計想法，希望各部會盡量讓民眾覺得好又方便。

林奕華回稱，要求綁國旅大家就覺得不方便了，如果真要綁國旅，要求藝文獨立，藝文綁國旅一點道理都沒有，看藝文的民眾不一定會住宿，為什麼要把藝文跟國旅綁一起？她也請問文化政部長鄭麗君覺得藝文綁國旅好嗎？

然而鄭麗君並未直接回應好或不好，而回稱文化部將確保民眾拿到藝文類的振興抵用券後，不限住宿當地，在全國性藝文產業都可以適用。林奕華對於鄭麗君的回應方式相當不滿，表示重點是還是要去住宿才能拿到，她也因此和鄭麗君與行政院長蘇貞昌發生口角，蘇貞昌表示林奕華的質詢好可惜，都不讓人回答，林奕華回稱因為官員回答的內容她都知道，但她問的問題官員卻不直接回應，質詢就是要官員回答民眾關心的事情，結果官員卻不回應一直繞。

另外林奕華也詢問交通部長林佳龍，振興抵用券既然要綁國旅，為何不補助交通費？如今遊覽車業很慘，她建議加兩百交通類補助，不要只有四類。林佳龍回稱過往實施過交通補助，但交通工具樣態太多，檢核起來將曠日廢時，所以如今集中在住宿，可執行性最高。

對於這樣的答案林奕華相當不滿，直言「你們就是為了自己方便，所以認為不需要」，她也直言政府若要鼓勵國旅，補助交通絕對有幫助。

(中時 )