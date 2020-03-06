行政院長蘇貞昌在臉書收回內政部長徐國勇暫停全國性酒測成命，網友一片叫好，網友在蘇揆版上留言，讚蘇揆政令有誤，馬上改，很好；也有網友奉上「減分部長」稱號，問蘇揆，徐國勇怎不換掉。

網友在蘇揆版上留言，批評徐國勇「說錯話，不承認，硬凹(拗)（全國vs地區）。請問這就是蘇院長下轄的部長嗎？不就道歉，再修正就好。這種死不承認的風氣，讓台灣的政治烏煙瘴氣」。

還有網友對蘇揆直言，「徐國勇該換了吧」、「這種減分部長還不換掉」，對於內政部及警政署大費周章解釋，網友完全不埋單，說「取消的只是全國性質的行政命令，各地方還是有自己規定的酒測次數，新聞寫的好像要放給酒駕的隨便逍遙一樣，實在不可取」。

網友問蘇揆，徐國勇在亂什麼，還建議蘇揆，立即撤換徐國勇，說「內政部長取消全國性酒測這樣子的發言，已經造成國人非常的恐慌！請立即更換更適任的人選，謝謝」！

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(中時 )