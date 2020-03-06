北市南港中央研究院人文館，一名30歲印度籍男職員，6日中午近12時，被人發現倒在人文館後方庭院，救護人員到場確認已經死亡，現場留有空酒瓶及疑似藥物，要化驗及相驗解剖後才知死因。

警方到場拉起封鎖線，初步調查男子長期服用藥物，現場無外力介入痕跡，排除他殺因素，目前正調查男子的病史以釐清死因。

(中時 )