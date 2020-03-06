印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 13:162020/03/06 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中研院一名印度籍男職員疑似服用藥物過量猝死在人文館外。(林郁名翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港中央研究院人文館，一名30歲印度籍男職員，6日中午近12時，被人發現倒在人文館後方庭院，救護人員到場確認已經死亡，現場留有空酒瓶及疑似藥物，要化驗及相驗解剖後才知死因。 警方到場拉起封鎖線，初步調查男子長期服用藥物，現場無外力介入痕跡，排除他殺因素，目前正調查男子的病史以釐清死因。 (中時 ) #印度籍 #中研院 #職員 #調查 #男子 #服用藥物 #人文 #院區 #藥物 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 感謝防疫人員辛勞 餐廳推專屬優惠 20:082020/03/02 生活 憂醫護遭歧視 中央力挺可舉發 04:102020/03/03 生活新聞 暖心！98歲新冠肺炎危重症患者從雷神山醫院出院 19:552020/03/03 兩岸 彰化縣議長謝典林捐半月薪 感謝第一線醫護人員辛勞 19:592020/03/03 政治 社大師生防疫動起來 自製口罩套及護手霜 19:332020/03/03 生活 提案補貼醫護 最高每天1萬 04:102020/03/04 生活新聞 媽媽講電話未注意 台中女童8樓墜落不治 15:172020/03/04 社會 北捷增加人力 體恤清潔人員消毒辛勞 17:552020/03/04 生活 不讓他們被孤立！「小夫妻」捐2400包乾拌麵 為嘉義醫護人員加油 17:042020/03/05 生活 裝配式建築施工員 助力戰疫 04:092020/03/06 話題觀察 社會熱門新聞 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 粉絲毆蔡阿嘎 館長：我兒子幹的我也會打成豬頭 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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