觀霧的霧社櫻開花了！新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊著名的「霧社櫻王」近日已近「滿開」，白色花朵與碩大樹身，形成特殊景觀，每年3月均有不少遊客慕名前往，林務局新竹林區管理處預估，未來3周為最佳賞花期，遊客可把握時間賞櫻。

霧社櫻約有80年歷史，為難得一見的大樹，由於霧社櫻王美名不脛而走，每年3月開花時，均可見到遊客拍攝櫻花、合影的風采，這株位於觀霧山莊前的櫻王，也被譽為是北台灣最大的霧社櫻。

由於霧社櫻為台灣特有種櫻花，最早在霧社地區被發現，因此以地名為名，且有別於一般常見桃紅色的山櫻花，或是粉紅色的櫻花，霧社櫻花瓣潔白，落「櫻」繽紛時如下雪，景色尤其別致。

新竹林區管理處表示，這株「霧社櫻王」胸徑超過77公分、樹高約14公尺，推估樹齡至少80年。近日因新冠肺炎疫情嚴峻，新竹林區管理處也建議，規律、適度運動可增強免疫力，不妨上山健行、賞花，身心舒暢。

此外，為了防範疫情，園區全面加強防疫，除了第一線服務人員配戴口罩外，每日亦加強環境清潔及消毒，歡迎民眾安心前往園區賞花及享受森林浴。但如有身體不適症狀，仍應避免出入公共場所，須實施居家檢疫隔離民眾，也應遵守相關規定。相關訊息可至台灣山林悠遊網、、觀霧國家森林遊樂區facebook粉絲專頁或電洽觀霧國家森林遊樂區037-272917，餐飲另可致電觀霧山莊037-268818諮詢。

(中時 )