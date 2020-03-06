台東黃姓、林姓及蘇姓民眾，透過通訊軟體成立「瘋狂搶單樂」LINE群組，招攬不特定民眾加入，佯稱：買賣 Q點點數，於公告時間搶單，每單為新台幣3500元至10萬元不等之數額，並允諾期滿時，即可獲得每期6％至18％不等之利潤，來吸引民眾匯款，但卻未進行任何投資或營業業務，受害民眾高達百餘人，受騙金額約1232萬元，5日地檢署將3人拘提到案，裁定羈押禁見獲准。

台東地檢署檢察官陳薇婷、莊琇棋指揮台東縣警察局刑事警察，破獲3人組成的吸金集團，自去年8月份起，由黃、林姓嫌犯成立「瘋狂搶單樂」LINE群組，蘇及林姓嫌犯則使用暱稱「佳妤」及真實姓名年籍不詳之暱稱「yen」等人招攬網友加入。

佯稱買賣 Q點點數，於公告時間搶單，每單為新台幣3500元至10萬元不等之數額，並允諾期滿時，即可獲得每期6％至18％不等之利潤云云，由黃嫌使用暱稱「亞軒」或 其他共犯，於搶單時段前張貼內含搶單時段、本金、利率、名額、取回本金及利息之時間等資訊之公告，待至搶單時段，群組內成員以輸入「瘋狂搶單樂」字樣之訊息進行搶單，

再由黃嫌或其他共犯統計該時段得 標者後於群組內張貼訊息以公告之，得標者須於30分鐘內將本金匯入黃嫌指定帳戶，黃嫌再依公告所示該時段取 回本金及利息之時間，將之匯回予得標者，以此方式利用高 額報酬吸引民眾匯款，但該集團並未將民眾之匯款從事任何 投資或經營業務，僅將部分款項作為支付群組成員之利息，騙取群組成員之信任而繼續匯款。

目前所知受害民眾目前約百餘人，民眾匯款金額高達約1232萬元，經專案小組積極調取帳戶分析金流、實施通訊監 察、訊問 43 名被害人後，於5日持法院核發之搜索票，扣得現金48萬8000 元、手機10具、平版電腦12台及帳戶存摺數本。

經檢察官訊問後，認黃嫌等3人涉刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺及銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務等罪嫌重大，有勾串共犯、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中時 )