台灣中央流行疫情指揮中心5日晚間證實，澳洲官方公布最新確診的58歲澳籍音樂家，上月23日入境台灣，至3月2日音樂會結束後離境，期間曾接受媒體聯訪及專訪。有媒體上月26日參與該澳籍音樂家的媒體聯訪，3月4日又前往蘇慧倫Hit FM電台宣傳活動，據了解，該名記者5日致電詢問疾管署，疾管局認為他非密切接觸者，只需自主健康管理，外出都要戴口罩且每天量體溫。

蘇慧倫3月4日在電台宣傳活動，包括現場有10多家媒體記者出席採訪，也進行約莫8分鐘聯訪。記者詢問蘇慧倫唱片公司，目前尚未取得回應。

Hit Fm聯播網表示，該記者現在並非主管機關認定之確定病例接觸者(未通知進行居家隔離)，電台會持續追蹤該記者健康狀況，期間會將活動進行之場所消毒，另外當天參與活動之電台人員會進行自主健康管理，每天上班務必帶口罩、早晚量體溫，並提供酒精，做好自主管理。

相信音樂表示，知道消息後，藝人及隨行工作人員都將進行自主健康管理，在自主管理期間取消所有通告，落實戴口罩、早晚量體溫及勤洗手，至於3/9發片記者會，將擇期舉辦。

(中時電子報)