藝術和流行疫情，是今天台灣新聞報導的最大條，愛好音樂的台灣人是願意冒著病毒威脅參加音樂會。

最新全球報告指出，台灣「很有錢」的人，很敢出手大錢買下中意的收藏，單品項支出超過1,000萬美元，在全球主要藝術收藏市場中，比例為最高，而且台灣的收藏家為了單件藝術品支付的價格，也在全球各市場中最高。

由瑞銀《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》在全球發布，由文化經濟學家Clare McAndrew博士撰寫，整合瑞銀集團的研究成果。針對美國、英國、法國、德國、新加坡、香港、台灣和日本的七大市場高淨值富裕人士，進行調查。 該報告發現，全球藝術品市場的交易量在2019年創下十年新高，交易規模達4,050萬筆、銷售額估計641億美元，前三大藝術品市場為美國、英國和中國大陸。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管Adrian Zuercher表示，藝術品市場去年的總銷售額呈現輕微跌幅，但半數受訪經銷商表示預期銷售額於未來5年將會增加，佔比相較美國及英國更高，亞太區的財富增長正領先全球，愈來愈多企業家躋身富豪行列以及女性與千禧世代的加入藝術品市場。

調查中，有關台灣部份，台灣收藏家支出超過1,000萬美元，比例為最高，達17％，所有國家/地區的平均為12％。平均而言，來自台灣的收藏家為單件藝術品支付的價格也最高，近280萬美元／件。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，台灣藝術市場在全球正處於新興階段，收藏家的購買力最為集中，購買金額超過1,000萬美元以上，而且調查發現，台灣收藏家中，將近一半是屬於千禧世代。我期望《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》能成為藝術愛好者進一步了解最新藝術市場趨勢的另一項有用工具。

(工商 )