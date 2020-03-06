內政部長徐國勇昨日一番「暫停全國酒測」的論調，引發朝野撻伐，堪稱是繼陳明通、謝長廷之後的「防疫豬隊友」。行政院長蘇貞昌今（6）日緊急出面滅火強調，酒駕零容忍，雖然疫情緊急，還是一樣都會酒測，「不要來亂」；蘇揆下重手打臉徐國勇，被外界解讀頗有派系交鋒的影子。

據了解，新冠肺炎的防疫表現，將會是未來內閣改組的考評依據。蘇貞昌向來就是以持盈保泰，盡量不失分，作為這場防疫戰、「內閣保衛戰」的戰略原則，就算有閣員失誤，也要立即清理戰場。陸委會主委陳明通日前因「陸配子女入台」政策，引發輿論爭議，就馬上由衛福部長陳時中出面定調處理。

徐國勇昨日因為「暫停全國酒測」言論出包，更是觸動台灣社會敏感神經，當然要趕快清理戰場，但由蘇貞昌親自下重手打臉徐國勇，讓外界嗅到不尋常的氣味。據悉，非新蘇系的徐國勇近期因為與警政署長陳家欽處理人事案不同調，陳家欽越級找蘇貞昌背書，令徐國勇心裡不是很舒暢，間接與蘇貞昌種下心結。

不料，徐國勇與陳家欽相關事件媒體露出後，警政署內瀰漫「反徐氛圍」。警政署人士透露，署內高層認為，見諸媒體不利陳家欽的相關資訊，都是由部長室傳出來修理署長的。由於陳家欽是新潮流系大老陳菊的愛將，徐國勇與陳家欽的恩怨，就逐漸提升層次為「新蘇系」與「非新蘇系」之間的分歧。

歷經上述波折，在蘇貞昌內閣中，徐國勇已正式不算「自己人」。面臨這場至關重要的「閣揆保衛戰」，不是自己人一旦出包，當然可以下重手，由主帥向外界宣告這是「徐國勇」個人的失誤，並非「蘇貞昌」內閣的問題，且趁此幫徐國勇打分數，作為未來內閣人事異動時的考評。一位政院人士說，院長定調還是會酒測，「那內政部長要不要負政治責任？」

近期另一起新聞焦點，也讓外界側目。正國會精神領袖、立法院長游錫堃前晚深夜發動「遭恐嚇」議題，雖然出手不好看、過程也讓自己重傷，外界仍解讀其起心動念，也是劍指行政部門人事而來。據了解，署長陳家欽曾親自向游錫堃報告偵辦進度與維安作為，不知是菊系色彩太重，或是真怠慢，反而觸發游錫堃前晚出手。黨內人士感嘆，隨著520將近，民進黨各派系都有想法，未來類似事件難免陸續上演。

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(中時電子報)