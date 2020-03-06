近期疫情影響，大家漸漸減少許多不必要的聚會活動，讓動力火車也多了時間當宅男，經常待在家的兩人，最近更開始在日常生活中找機會活動筋骨和頭腦，工作人員也設計了一些可以在家互動的遊戲，讓他們拍了一系列「動力in the house」在家玩遊戲的影片。

好勝心強的兩人，頻頻詢問題目範圍跟遊戲規格，第一個遊戲「你畫我猜」讓一向默契好的兩人一開始就出師不利，一分鐘僅答對一題，讓現場全部的人都傻眼，當工作人員提出延長遊戲時間，但處罰加倍的條件，沒想到經過一分鐘的加碼時間，這對哥倆好最後還是輸了並接受處罰。

「動力in the house」在家玩系列影片，號召大家跟著動起來。（圖／華研國際提供）

兩人除了「你畫我猜」、「大牌心臟病」和「聽旋律猜歌」遊戲外，還玩了時下年輕人愛玩的switch。每一關遊戲後，輸的一方必須讓贏的人中指彈額頭，兩人就連懲罰過程都笑料百出，討論著要用哪一根手指彈會比較痛、比較有效果，就在兩人你來我往中，有人被彈到差一點變臉，只好求饒希望這一切快點結束。

一向默契好的兩人玩遊戲竟大卡關。（圖／華研國際提供）

最近兩人除了有空就會相約揮桿打球外，也一起攀登合歡山，笑說趁這段時間儲備體力跟多練肺活量，進錄音室配唱應該會有更好的效果。兩人也特別呼籲大家一起共體時艱做好自身防疫，勤洗手外，多運動提高身體免疫力。「動力in the house」在家玩系列影片已於動力火車官方臉書專頁上線，每周一則為期一個月，號召大家跟著動起來。

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(中時電子報)