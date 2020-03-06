詐領公款200餘萬 瑠公水利會2位前站長等4人貪汙起訴 13:292020/03/06 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑠公水利會人員虛報工人人數詐領公款貪汙起訴。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市瑠公農田水利會社子站張姓、周姓2名前站長，涉嫌利用雇工從事站內清潔工作機會，虛報工人人數，詐領公款200多萬元，涉嫌貪汙。台北地檢署偵查後，6日依《貪汙治罪條例》職務詐欺罪將張姓前、周姓前站長及另2名水利會人員起訴。 檢廉接獲檢舉，指北市瑠公農田水利會社子站張姓、周姓2名前任站長，涉嫌自2011年至2017年間，利用社子站發包雇工從事清潔工作機會，以人頭浮報工人數目，從中詐領200萬的勞務費用，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪。 (中時 ) #水利會 #貪汙 #涉嫌 #周姓 #社子 也許您會感興趣 推薦閱讀 體檢診所分紅130萬 八德監理所長袁國治遭約談 15:322020/03/03 社會 投資體檢診所分紅 監理所長袁國治涉貪送辦 04:102020/03/04 地方新聞 投資診所分紅130萬 監理所長袁國治涉貪遭聲押禁見 07:402020/03/04 社會 監理所長分紅遭聲押 胞弟10萬元交保 10:202020/03/04 社會 社會熱門新聞 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 黑水虻博士偷吃人妻！傳約愛密語：採玉米 - 社會 粉絲毆蔡阿嘎 館長：我兒子幹的我也會打成豬頭 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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