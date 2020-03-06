台北市瑠公農田水利會社子站張姓、周姓2名前站長，涉嫌利用雇工從事站內清潔工作機會，虛報工人人數，詐領公款200多萬元，涉嫌貪汙。台北地檢署偵查後，6日依《貪汙治罪條例》職務詐欺罪將張姓前、周姓前站長及另2名水利會人員起訴。

檢廉接獲檢舉，指北市瑠公農田水利會社子站張姓、周姓2名前任站長，涉嫌自2011年至2017年間，利用社子站發包雇工從事清潔工作機會，以人頭浮報工人數目，從中詐領200萬的勞務費用，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪。

(中時 )