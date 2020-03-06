蔡依林分享超糗經驗。（圖／翻攝自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

新冠肺炎持續蔓延，不少人這陣子除了養起戴口罩的好習慣外，更積極洗手以避免病毒入侵，天后蔡依林（Jolin）今(6日)發文，說她昨天進餐廳前看到噴噴瓶，下秒便非常乖巧地拿來噴雙手，沒想到被店員告知那其實是漂白水，讓她哭笑不得。

因疫情升溫，不少大型活動最近都被迫取消，天王天后的巡演也都一一喊卡，包括天王劉德華、「周董」周杰倫、「E神」陳奕迅、「JJ」林俊傑、李宗盛、梁靜茹、吳清峰的演唱會都叫停，光良和5566本月在台北、高雄的演唱會踩煞車，而蔡依林的「Ugly Beauty」世界巡演唱完台北場後，在大陸的場次也全面延期。

蔡依林今苦中作樂分享自己超糗經驗，說：「最近在餐廳進出看到噴噴瓶，下意識的，就會拿來消毒，保持好習慣」，沒想到昨天噴完竟被店員吐槽是漂白水，粉絲笑回：「不需要漂白，Jolin已經怪美的」、「告死她，說我可是天后耶，怎不寫清楚」、「應該要貼標示的，這樣很危險，萬一有抱小孩或毛小孩怎麼辦？」、「要趕快洗手洗掉，不然纖纖玉手會受傷」。

(中時電子報)