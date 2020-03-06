美系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，受惠華為基礎設備訂單，對於矽力-KY今年仍可樂觀看待，但建議矽力-KY功率級產品仍需積極尋求MOSFET夥伴，將其評等自中立調升到加碼、目標價由999元調升到1298元。

美系外資表示，對於矽力-KY在華為基礎設施的電源管理IC，包括電信、網絡、伺服器以及存儲領域上的發揮持樂觀態度，如今大多數高端功率IC仍由英飛凌、安森美和德州儀器提供，華為每年的需求約為2億美元、約佔全球需求的10%，低市場預期5~6億美元，主要原因是平均售價較低。

美系外資表示，市場2020年華為基礎設施功率IC佔比矽力-KY營收貢獻5~10%，約3000萬美元的期望可能過高，根據多方評估，預估應該落在2000美元、佔比營收3%較為恰當，矽力-KY的功率級產品仍需積極尋求MOSFET夥伴，將其評等自中立調升到加碼、999元調升到1298元。

美系外資進一步指出，相信矽力-KY在2020年的收入增長仍將來自大陸本土市場的消費電源IC，而不是新產品，但低端電源IC在當地的需求可以會受新型冠狀病毒影響。

(時報資訊)