新冠肺炎疫情波及各行各業，行政院提「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，特別預算歲出編列600億元，針對這筆「紓困振興特別預算案」600億元，國民黨團書記長、台中市議員陳政顯6日表示，中央已祭出600億元紓困經費，但很多企業已等不及，盼中央廣而深全面檢討，要在清明節5月前挹注，憂心很多產業撐不下去。

市長盧秀燕說，中央有600億元特別預算紓困經費，應依人口比例與商業活動補助，台中市很多產業經營「凍未條」，雖然市府可以協調銀行， 但是難免會有個案發生，還是希望中央統一提出方案。

陳政顯說，政府補助不是只有公告的觀光業、旅館業與農業而已，應全面性紓困，不能牛步化，要在清明節5月前挹注

，憂心很多產業撐不下去，中央應加快腳步，肯定市府幫助產業超前。

「中央600億紓困方案，不能再牛步化，再慢慢拖的話，很多企業是撐不過5月之前」，陳政顯表示，中央一定要正視這個問題，600億紓困方案應該盡早通過，該方案應該要著重在人口的比例，以及各地方商業活動行為，做有效的、積極紓困，台中市府聽到市議會、國民黨團的聲音，貼近民意來解決民眾問題，中央也能加快腳步。

(中時 )