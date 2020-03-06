新冠肺炎來襲，大大衝擊電影行業，不論是好萊塢或是國片都傳出延檔消息。繼改編自作家「肆一」暢銷著作的國片《可不可以，你也剛好喜歡我》、迪士尼真人版《花木蘭》以及下個月上映《007：生死交戰》，由徐若瑄自製自演的暖心電影《孤味》原訂於母親節檔期上映，6日宣布延檔至11月6日上映。

溫馨國片《孤味》劇情聚焦在女人心事，該片「女神級」演員陣容更是不容忽視，由謝盈萱、徐若瑄及孫可芳飾演的3姐妹，資深一人陳淑芳飾演母親。該片是徐若瑄首部全程參與監製的電影，她坦言一直有想要監製電影的念頭，但苦於沒有遇到合適的題材，當她第一次讀到的劇本立刻深受感動，決心要將這描寫一家子女人且專屬於女性的題材搬上大銀幕，而她也以自身為人母的角度，將人生經驗貢獻在電影之中，希望能為《孤味》帶來不同世代母親的記憶。」

孫可芳（左起）、謝盈萱、徐若瑄、陳淑芳、陳妍霏在新片《孤味》中飾演一家人。

《孤味》描述獨自撫養三個小孩長大的單親媽媽，在接到一通電話後，發現她不但得面對自己內心多年來的怨懟，也在處理和三個女兒關係的難題。

(中時 )