國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫於6日上午10點捐贈臺灣礦工醫院加護病房6床電動病床。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫於6日上午10點捐贈臺灣礦工醫院加護病房6床電動病床。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫於6日上午10點捐贈臺灣礦工醫院加護病房6床電動病床。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫於6日上午10點捐贈臺灣礦工醫院加護病房6床電動病床。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫於6日上午10點捐贈臺灣礦工醫院加護病房6床電動病床。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

不畏疫情也要送愛給礦工醫院！國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫於6日上午10點捐贈臺灣礦工醫院加護病房6床電動病床，臺灣礦工醫院院長黎慶福代表醫院受贈，由於防疫期間，捐贈典禮還特別改在醫院戶外通風良好的小庭院舉行。

國際扶輪3490地區總監張秋海表示，「雖然新冠病毒防疫措施很多扶輪社的活動都延期了，但醫療不能等！」，而基隆分區長期以來關懷弱勢，有感於臺灣礦工醫院加護病房病床老舊，多以不堪使用，甚至不符合現在醫療環境，因此為了提升地區醫院的硬體設備，基隆中區扶輪社發起聯合基隆分區九個社一起捐贈，使用近23年6床加護病房老舊的病床汰換成嶄新升降電動病床，以利護理人員能更有效率與方便照護急重症的病患，獲得更好的醫療服務品質。

基隆礦工醫院院長黎慶福除了感謝還表示，臺灣礦工醫院自民國41年創院起，這68年一直以來承擔著照顧大基隆地區以及偏遠地區弱勢民眾的醫療重任，礦工醫院也會秉持視病猶親、以人為本的精神持續守護地區民眾的健康，有了嶄新升降電動病床更能提升病患的照護品質。

基隆中區扶輪社長張龍居則指出，第一線的醫護人員是最為辛苦的一群，時常看到老舊病床在調整升降或搬運病人等等的各種因為老舊而不符使用的窘況，讓醫療服務品質下降，所以才會號召基隆分區助理總監團隊、基隆扶輪社、基隆南區扶輪、基隆東區扶輪社、基隆東南扶輪社、基隆西北扶輪社、基隆中區扶輪社、新北瑞芳扶輪社、基隆永昌扶輪社、新北北海岸扶輪社等九個扶輪社一起來共襄盛舉捐贈這6床電動新型的病床，期望讓病患獲得舒適與安養的醫療環境。

(中時 )