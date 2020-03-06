台中市一名媽寶江男，今晨1點多與朋友聚餐結束後騎車上路，遭警攔下坦承酒駕，卻趕快打電話找媽媽到場求情，警方不予理會並當場宣告拒測的權利後，江假裝聽不清楚，還要求警方再次說明，警員耐心告知後，江男依然堅持拒測，還一度躺在地上不肯走，隨後母子搭乘計程車離去。

台中市警局第一分局民權所員警今晨執行線上巡邏勤務，發現江男騎乘機車行經民生路與英才路口左搖右晃，向前攔下盤查後，30多歲的江男坦承酒後駕車，馬上緊急打給媽媽「阿母，快來幫我求情，我被攔下來了」。

江男多次表示拒絕酒測，堅持要等到媽媽來再說，警員依規定對江宣告拒測的權利，江最後必須要吞下18萬元罰單、吊扣駕照3年、扣車並進行道路交通講習。

台中市第一警分局指出，酒後駕車新法已於108年7月1日實施，新法修正後在行政罰及刑責都有加重，汽車駕駛人拒絕酒測的罰款更從9萬提高到18萬元，更新增加同車乘客連坐處罰規定，同車乘客如果有未勸阻酒駕，最高可罰3000元。

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(中時電子報)