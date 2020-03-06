過去年輕夫妻在外幫孩子換尿布時，責任大多是落在女方身上，利用裝設在女廁內的尿布檯幫孩子更換尿布，如今性別平權觀念普及，除了公廁逐漸走向中性化，宜蘭縣政府也進一步在男廁中裝設尿布檯，讓男方也能分擔在外幫孩子更換尿布的工作。

宜蘭縣政府表示，親子出門共遊時，往往小寶寶一天得換好幾次尿布，但尿布檯大多設在女廁或哺乳室，導致男方即使想幫忙也有困難，縣府為了實踐平權世代及家務分工，在縣政府、社會處、衛生局、親水公園風景區等16處親子廁所及男廁增設尿布檯，方便男方幫小寶寶更換尿布。

受邀現場示範的寶寶爸爸吳家豪說，過去在外協助換寶寶的尿布時，只能將馬桶蓋放下來當尿布檯用，不僅不方便，而且也有衛生方面的疑慮，如今男廁內裝了尿布檯之後，確實方便、衛生許多。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣政府除改組成立性別平等促進委員會、設置宜蘭縣專屬性別平等標章，展現縣府發展性別友善城市的決心，如今也透過在男廁增設尿布檯的做法，當成推展性別平等的起點，將來縣府會更積極建構友善育兒環境，確保性別人權、倡議家務分工、消除性別暴力及歧視，也希望社會各界一同加入推動性別平等的行列。

(中時 )