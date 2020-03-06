愛護自然，保護樹木！台北市立動物園將在3月7日上午10:00-12:00，於園區內的水生植物園舉行「外來種入侵！植樹愛樹，生生不息」植樹節活動。活動當天將由植物達人講解課程，並且經由親手移除外來種的體驗活動，以實際行動保護台灣原生自然環境。另外活動現場只要完成指定任務，就可以換取由林務局提供的原生物種樹苗及動物便便所製成的「黃金堆肥」。

只要親手將指定區域的外來種植物移除並且捐贈三張發票，就可以換取到由林管處所提供的原生植物樹苗。（台北市立動物園提供）

動物園今年將以往植樹節贈與樹苗的活動，加入了生態環境的知識教學，以介紹外來種植物對生態環境的危害為主題。活動從當天上午10:00開始。參與的民眾只要完成由植物專家解說的認識外來種課程，並挑戰外來種知識問答，就能換取由動物園動物的便便所做成的「黃金堆肥」一包，另外只要親手將指定區域的外來種植物移除並且捐贈三張發票，還可以換取到由林管處所提供的原生植物樹苗，供民眾帶回家去種植。

「春不老」樹苗（左）、「厚葉石斑木」樹苗（右）。（台北市立動物園提供）

3月12日植樹節即將到來，如何激發民眾對環境的重視，共同保護人類的生存環境，顯得份外重要。過去動物園辦理的植樹節活動，僅邀請民眾以種植樹木的方式來實現水土保持的維護，但其實除了種植樹木外，保護本土的物種與生態環境，或許是更加重要的議題。

「小花蔓澤蘭」常導致其它植物遭受覆蓋而吸收不到充足的陽光而死亡（張昕禮攝）.「小花蔓澤蘭」常導致其它植物遭受覆蓋而吸收不到充足的陽光而死亡（張昕禮攝）。（台北市立動物園提供）

看似綠意盎然的美麗地景內，對本土物種來說，卻未必說得上充滿生機，例如像是有著「綠癌」之稱的外來種「小花蔓澤蘭」，往往正以它驚人的攀爬及生長速度，對中低海拔的本土植物，毫不留情地形成生存上的威脅。

比起動物，植物在生態環境中比較容易被忽視，但植物卻是生態環境中基本且重要的一環，邀請大家在3月7日上午10:00一起到動物園的水生植物園，認識外來種植物，關心生態環境，一起用實際行動讓地球可以生生不息。

只要完成指定任務，就可以換取由林務局提供的原生物種樹苗及動物便便所製成的「黃金堆肥」。（台北市立動物園提供）

防止外來種植物入侵，愛樹護樹植樹節活動。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)