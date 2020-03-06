場長宿舍外觀。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

場長宿舍內部格局典雅。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

「府東創意森林」完成最後一塊拼圖！台南市東區市定古蹟原臺南州立農事試驗場宿舍群，場長宿舍過去為臺南州廳農事試驗場最高職銜人員職務住所，歷經2年多時間修復竣工，宿舍群前活化後命名「府東創意森林」，完成修復的前4棟宿舍（2棟丙種、2棟丁種）已委外，目前場長宿舍徵求委外經營。

臺南州立農事試驗場宿舍群於2004年由市府公告指定為市定古蹟，範圍內共5棟日式宿舍，其中2棟丁種宿舍、2棟丙種宿舍均已修復完成，現已陸續活化使用；丙、丁種為一般職務宿舍，「場長」職務為日據時期地方州廳農事試驗場最高主管，負有綜理臺南地區農業調查分析、品種鑑定、育種、試驗、農業講習、諮詢職責。

此次修復的場長宿舍為獨門獨院建築，庭院內有2棵大樟樹及毛柿等珍貴老樹，空間格局於東西翼分別配置「茶之間」（亦稱為食堂）與「涼臺」休憩空間，內部格局相當復古經典。茶之間反映明治末期開始重視一家團聚吃飯的觀念，涼臺及茶之間設置於可借景庭院植栽處。

文資處表示，修復期間拆除隱蔽部分及後期增附建物後，以原樣修復，踏込地坪（碎陶片的拼貼地磚）原樣保留，原有台所旁儲藏空間保留展示，北側風呂保有似日本二月田溫泉殿樣湯屋，自水源到浴槽間設置水池，讓熱水降溫後再流至浴槽的設計。應接室地板以建材銀行檜木舊料修復（取自原東興洋行修復餘料）、庭園北側入口地坪以舊瓦收邊造景，修復期間會同樹醫生進行樟樹周邊土壤鬆土及排水改善。

(中時 )