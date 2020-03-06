新冠肺炎疫情持續延繞，新竹市政府近日針對市內3大交通運輸場所及工具，包含「公車客運站」、「公有停車場」、「YouBike」全面消毒防疫，包括對新竹轉運站、80輛市區公車、17處公有停車場及全市49處YouBike站、1125輛自行車都完成每日固定消毒。

市府指出，新竹市公共運輸的流量每日平均約有2萬餘人次，以新竹轉運站為例，平假日約有5000至8000人次搭乘，市區公車每日約1萬6000人搭乘，轉運站與公車車廂皆屬於人潮聚集公共空間，其中防疫工作更形重要，市府交通處因此交通運輸防疫3大措施，全力守護市民健康。

其中，全市17處「公有停車場」目前已要求第1線人員每日值勤前必須量測體溫、全面配戴口罩，停車場管理室、收繳費處都備有酒精供民眾接洽業務時消毒使用，針對停車民眾接觸較頻繁的繳費機、電梯按鈕及樓梯扶手等處，將進行每日兩次以上的清潔消毒。

客運與市區公車的部分，所有司機在出車前必須量測體溫、配戴口罩，民眾經常觸摸的公車、客運下車鈴、握環、把手，每日都會進行1至2次消毒。

車上或客運公車站等處，也已張貼防疫相關公告，提醒民眾日常生活清潔及消毒注意事項，市府所轄的客運業者自有場站及新竹轉運站都將加強清潔及消毒，並提供酒精或乾洗手供民眾消毒使用。

另，針對公共自行車Youbike，除了每個站點的Kiosk服務機每日進行消毒，市府也與Youbike公司協調於每日調度車輛時，針對把手、坐墊、鈴鐺等進行全面消毒。

市府交通處再次呼籲，市民平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩、注意咳嗽禮節等個人衛生措施，若有生病狀況應在家休息、避免出入人多擁擠場所，勿讓傳染病有機可乘。若有新冠肺炎相關疑問，可撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢或至疾病管制署全球資訊 http：／／www.cdc.gov.tw查詢。

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(中時 )