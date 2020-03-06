新冠肺炎疫情升溫，市場陷入恐慌，美國道瓊指數上周出現金融海嘯以來最慘烈的崩跌走勢，單週狂瀉3583點，跌幅達12%，本周起呈現一天暴漲、一天暴跌的情況。摩根士丹利資本國際公司（MSCI）研究報告顯示，如果疫情持續延燒，美股恐怕還要崩跌11%，長達近12年的牛市行情將告終。
外媒報導，MSCI表示，如果新冠肺炎疫情繼續蔓延，並阻礙全球經濟成長，美股恐陷入熊市，短期內再下跌11%。有鑑於美股主要指數已跌逾10%，若再進一步下跌兩位數，就代表終結近12年的牛市。
根據MSCI對全球市場所做的壓力測試分析，2月19日至3月4日期間，美股已經下跌11%，假設全球經濟增長短期下降2個百分點、風險溢價則會上升2個百分點，美股可能進一步下跌11%。若以道瓊指數目前的價位26121點來估算，下跌11%約同2873點。
MSCI報告指出，如果全球經濟僅遭受短期衝擊，一旦不確定性的因素消除，市場可能會反彈。但如果由於疫情影響時間拉長，導致企業收益走低，那麼疫情對市場影響可能會更持久。
文章來源：US stocks could fall another 11% into bear market territory if coronavirus continues to hit global growth, MSCI says
(中時電子報)
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