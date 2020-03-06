嘉義縣朴子市擁有深厚文化及歷史底蘊，但隨著就業人口外流，近年也面臨人口老化等情形，朴子市文化里長楊石旭為串聯彼此，在臉書成立「幸福朴子人」，除探討家鄉大小事，也會進行在地美食直播，將第一手美食資訊介紹給大眾，至今成立不到1個月，成員數已將近3000人。

楊石旭表示，由於臉書設定朋友上限5000人，他早已滿額且每天還是收到許多交友邀請；為了不讓一些網友因額度限制無法加他的朋友感到失望，因此，不如自己來成立一個社團，連結每一個陌生人，讓更多朋友一起認識朴子的美，也使外地工作、念書的遊子，能一解思鄉情懷。

他回憶，以前他剛當里長時，朴子地區在開元路等地共有3個夜市，但夜市因交通問題，引發地方民怨，使現在僅剩周六的朴子夜市，一般人到夜市只會挑自已習慣吃的，因此，前陣子他在朴子夜市進行深入報導後，獲得不少網友肯定，藉此了解許多隱藏版美食，住在其他縣市的朴子人也紛紛回味起經典好味，直呼「好想回來逛逛」。

楊石旭近日感慨朴子老字號市場風華不再，預計這周六將進行第一市場的美食直播，分享傳統老味道，他說，日前到第二市場走一趟，攤商紛紛抱怨人潮不如以往，故藉臉書直播方式，除推薦他的私房美食，也希望讓大眾了解市場內部狀況。

他說，這個社團如同一座橋梁，搭起朴子與其他鄉鎮朋友的友誼，也提供店家與客人連繫的平台，他期待與成員們透過文字、照片的分享，一同展現嘉義「人情味」。

(中時 )