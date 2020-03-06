有網友在臉書留言要檢舉業者，「販售違禁品」，類別還選擇「毒品藥物」，老闆也回應「拜託不要!!」，有趣的對話也讓大家會心一笑。（吳建輝攝）

業者表示，他們的香菜咖啡是經過無數次嘗試，才調配出來的黃金比例，非常滑順。（吳建輝攝）

現場民眾試喝一開始大多會面露猙獰，待細細品嘗後紛紛讚賞，相當好喝。（吳建輝攝）

偑巷咖啡老闆莊浚勝說，到北斗吃肉圓、喝貢丸湯都得加香菜，那喝咖啡加香菜有何不可，歡迎民眾來挑戰。（吳建輝攝）

彰化縣北斗鎮盛產香菜，最近有北斗在地咖啡業者，推出「香菜拿鐵咖啡」與「香菜歐雷」，想挑戰民眾的接受度，偑巷咖啡老闆莊浚勝表示，到北斗吃肉圓、喝貢丸湯都得加香菜，那喝咖啡加香菜有何不可，香菜咖啡經過無數次嘗試，才調配出來的黃金比例，歡迎民眾來挑戰。

業者臉書貼文一出吸引數百網友留言，有極度討厭香菜的網友，甚至想在臉書檢舉業者「販售違禁品」，類別還選擇「毒品藥物」，網友對香菜咖啡的評價兩極；現場業者也調製一杯給民眾品嘗，民眾徐先生表示，香菜與咖啡很搭，口感很特別，多了一股很香的草味。

偑巷咖啡老闆莊浚勝說，因緣際會下遇到「北斗香菜生產合作社-香菜先生」的顏老闆，他們長期發展香菜周邊商品，像是香菜麻糬、香菜珍珠拌麵，香菜粉等產品，這次他們把腦筋動到飲料上，將香菜粉加入拿鐵，原先口感不是很好，經過他與咖啡師不斷嘗試，才調配出現在的比例。

莊浚勝說，目前推出「香菜拿鐵咖啡」與「香菜歐雷」兩種飲品，希望讓消費者有一個新的嘗試，臉書上還有網友點名同樣討厭香菜的網紅博恩、視網膜及邰智源，希望他們可以來挑戰，能夠到北斗喝上一杯最具「台灣味」的咖啡。

(中時 )