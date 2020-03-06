岳揚智控(股)公司(7585)將於今(109)年3月16日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

岳揚智控公司(以下簡稱岳揚智控公司；產業類別：電子科技)成立於106年12月，主要從事AI-AOI智慧型機器視覺自動化檢測設備研發、製造及銷售，該公司檢測設備之應用產品領域涵蓋紡織成衣布料、光學薄膜、LED螢幕面板、手機與平板、車用光電元件、印刷電路板等。岳揚智控公司成立時間不久，憑藉自主的AI-AOI智慧型影像辨識技術，及專業技術與高效率的服務，已獲得國內外知名大廠AOI檢測設備訂單。公司為持續深化研發能量，近期將聯合國內自動化設備廠、成衣業者與紡織產業研究所合作成立「紡織成衣台灣隊(Textile of Taiwan Team, Triple-T)」，投入紡織成衣智動化製程設備開發，協助成衣產業建構智慧型成衣自動化生產線。

岳揚智控公司將自109年3月9日起揭示其籌資資訊，之後於109年3月16日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)