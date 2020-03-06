PLATTS報導，油價、需求疲弱，部分廠商啟動減產策略，石化上游原料乙烯跌幅趨緩，丙烯反彈15美元，增添遠東區五大泛用樹脂現貨行情成本支撐。PVC、HDPE、LDPE報價止跌、持平；LLDPE、PP小跌10美元；ABS、PS則因原料SM下跌拖累，下挫20美元。台塑（1301）、台化（1326）、華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運疏壓。

分析師指出，HDPE價格770美元已來到2008年11月低點，傳出韓國樂天化學大山廠因事故，PE相關產線將停產。以當前產品利差來看，僅PVC相對領先走堅，PE、EG、PP仍待需求進一步強化，苯價大跌，牽動下游SM、ABS、PS行情，利差空間受阻。

油價跌勢未歇，苯原料因欠缺買盤支撐，報價大跌71美元，跌幅逾1成，面臨600美元保衛戰，下游SM因此下挫39美元，跌幅4.73％，每噸786美元。ABS、PS也持續連動下滑。

韓國樂天化學大山廠(4日發生意故，影響產線為丙烯50萬噸、LDPE(低密度聚乙烯)13萬噸，LLDPE(低密度線性聚乙烯)約29萬噸，而恆力石化年產能40萬噸HDPE產線，也因疫情需求欠佳降載，有助抒解當前供過於求壓力。

廠商表示，新冠疫情前期對PVC企業運輸特別是跨省運輸嚴重受阻，除企業電石、蘭炭等原料採購困難，企業被迫降低負荷；銷售訂單無法正常發送，企業迫於產成品庫存壓力降低負荷。

隨著物流通暢，大陸西北地區PVC企業生產基本恢復正常，華東地區及華北地區PVC企業尤其是乙烯法裝置產能利用率偏低。另部分企業提前開始春季檢修：在檢修產能250萬噸，計劃檢修產能100萬噸，供應略偏緊。市場預期，需求在下游加工廠節後開工延後，約在3月上旬後啟動。

(工商 )