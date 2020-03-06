因應民眾防疫需求，全聯福利中心6日宣布，將於3月7日（六）在全台門市開賣「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精」（600ml），建議售價75元；外島門市（澎湖、金門）則延後一天，於3月8日（日）開賣，並將依當日海象及船班抵達時間為主，每人限購1瓶，數量有限，售完為止。

全聯提醒，「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精」（600ml）為防疫期間特殊物資，建議儲存溫度為25度以下，擺放時要遠離火源、火花、火焰及高溫地點，並嚴禁堆疊於戶外或其他高溫場所。另，該產品使用空瓶為紹興酒空瓶，空瓶可以回收。

全聯日前開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」後，6日表示，為陪同全台民眾一同防疫，再爭取到限量的「台灣菸酒75%防疫清潔用酒精」販售，開賣時間皆以各店開門營業時間與現場販售貨量為準，每人限購一瓶，售完為止，並依政府相關法規18歲以下不得購買。

(工商 )