電信業喊出5G第三季開台，中華電(2412)今日率先同業，開出5G資費第一槍，推出「5G Pass體驗」，凡於開台前申辦已上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，此外，亦提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399(含)以上購機方案，開台當天也可以享有不加價、免換約，優先自動升級為5G。

中華電表示，針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，今(6)日推出「5G Pass體驗」，凡申辦於今年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同，讓客戶享受5G早鳥禮遇，此外，中華電亦提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399(含)以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的尊寵禮遇；中華電表示，上述方案活動時間自3月10日起至5G開台前，三星Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用。

電信業高價標下5G頻譜，屆時5G開台的5G資費也成為消費者是否願意嘗鮮的關鍵，儘管對於5G資費，電信業普遍肯定必高於4G，畢竟499之亂已經著實傷了電信業者的元氣，但是對於5G資費實際價格仍未有譜，各家緊盯對手動作，尤其是老大哥中華電，更是各家的參考對象，如今中華電祭出指定4G資費無痛升級5G，等於替5G資費亮出第一個底線，在中華電的表態下，相信其他業者也將陸續亮出資費底牌。

(時報資訊)