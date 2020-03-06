中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診80552例，較前日新增143例，其中5737例重症，3042例死亡。

國際間含台灣累計16796例確診病例，分布83個國家／地區。病例數以韓國5766例、義大利3858例、伊朗3513例、日本鑽石公主號687例（含本國籍5例）及法國423例為多。

病例中332例死亡，以義大利148例、伊朗107例、韓國35例、美國10例及鑽石公主號、日本各6例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

(中時 )