國民黨主席補選與中常委改選明天投票，為端正選風與重振黨的形象，國民黨中央考紀會今天火速開會，僅處理攸關黨魁補選與中常委改選選舉風紀案件，未碰觸無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，也未討論包含傅妻、花蓮縣長徐臻蔚違紀助選案等20幾件大選違紀案。周守訓會後受訪表示，會中廣泛討論黨主席候選人江啟臣具名檢舉的抹黑文宣，但後續還要再清查才能做出決議。

周守訓說，此外，也討論7、8件無法成案的不具名檢舉案件，涉及中常委選舉中請客吃飯、換票聯盟、賣票等事件，地點包括台北、台中、苗栗、高雄，由於黨內選舉適用於政黨法33條規範對象，會中決議將送檢調徹查到底，中央與地方選監小組持續追查，提供相關事證給執法單位，若最後罪證確定，將回溯撤銷特定人士的當選資格。

至於移送案件總數，周守訓表示，將看證據多寡再決定，這兩天中央選監小組與考紀會會持續努力。

國民黨中央考紀會前天以「討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」為由發出開會通知，共有11位考紀委員與會，出席人數達過半，今天上午10點半順利開會。

外傳黨中央昨下令考紀會今天開會處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，但包括傅妻、花蓮縣長徐臻蔚去年違紀助選被建請停止黨權等4案遭抽出，周守訓在開會前就證實今天不處理傅崐萁案，會受受訪表示，今天出席的考紀委員都有共識，就是聚焦選舉風紀案，至於去年選舉之前的考紀案件，不宜在重大選舉前一天討論。

「此時處理去年年中以後選舉考紀積案的意義何在？」周守訓質問，新主席明天將誕生，下周也將由新任中常委開中常會，主席也會聘任新的考紀會主委，而考紀委員獨立行使職權，任期到明年2月13日為止，「絕不會因主席或代理主席、中常會決議、特定人士等要求考紀會審理或不審特定案子」而受影響，若有具體事證就開會，有共識就通過，沒共識就表決。

(中時 )