日本汽車業龍頭豐田汽車4日發出通知，由於燃油幫浦問題，引擎運轉時可能會失速，針對 Toyota和Lexus 旗下相關車款進行召回，台灣也已確認有5萬3441輛車需召回，苗栗縣長徐耀昌平時乘坐的救災指揮車Toyota Alphard，名列這波召回車款名單。

Toyota日本原廠的新聞稿指出，由於低壓燃料泵的葉輪成型條件不正確，車輛的樹脂密度低，會使得燃料膨脹、變形，可能導致燃料泵故障，在行駛中無預警熄火或失去動力，因此將召回包含Alphard、Vellfire、Crown、Land Cruiser Prado等車款，生產時間從2013年至2018年的車輛。

消防局災害搶救科表示，此次日本宣布消息應該是「預防性召回」，目前也沒有車輛因此發生事故意外，由於目前Toyota台灣總代理和泰汽車，尚未公告並通知車主召回，消防局6日與原廠聯絡，推估去年初購買的救災指揮車，生產時間應落在2019年1月，但是否有用到問題料件，符不符合召回條件，還需等原廠通知。

(中時 )