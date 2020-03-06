招聯會5日召開常委會因應疫情規劃個人申請第二階段指定項目甄試應變方案，教育部表示將檢視應變方案是否符合招生公平性與防疫需求；應變方案涉及外加名額部分，教育部將專案核定，不占後續考試入學分發招生名額。

教育部表示，招聯會是針對個案考生如因疫情無法參加甄試（如居家隔離），以及單一學校或學系因疫情無法辦理甄試（如停課）等狀況，擬定公布應變方案。招聯會後續申請應變方案外加名額時，教育部會檢視是否符合招生公平性與防疫需求，同時要求招聯會依疫情指揮中心相關指示及規定，滾動調整應變方案。

另雖然依據去108年11月公布個人申請簡章規定，各校系如有增額，應由當學年度大學考試入學分發招生名額調整流用。但教育部考量本次招聯會因應肺炎疫情所提的應變方案，不同於簡章規定的同分增額情形；為避免影響學生參與考試入學分發權益，應變方案所衍生的外加名額，將由教育部專案核定，不占後續考試入學分發招生名額。

(旺報 )