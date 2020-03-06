3月植樹節前夕正值種樹最佳時機；林務局在各地舉辦相關贈苗植樹活動，台東關山工作站選定池上鄉萬安國小舉辦護樹，邀請77歲的老學長魏其富回到學校見證當年親手種的苦楝樹。魏其富表示，當時全班21位同學各種一棵樹，如今僅剩17依然「健在」，感嘆歲月如梭，他還拿出45年前在學校植樹後全班合影的照片給師生們共同見證「歷史」。

林務局今年植樹節以「森活大樹聚」為主題，倡導植樹的重點「護樹」，讓民眾瞭解不只要種樹，後續維護照顧更是林木成長的關鍵。

今年林務局關山工作站和萬安國小聯繫後共同規劃師生植樹、護樹活動，萬安國小校長鍾明宏和全校師生踴躍參與，活動還邀請萬安國小77歲大學長魏其富返回母校，魏其富還拿出45年前在學校植樹後全班合影的照片給師生們共同見證「歷史」，並表示要當護樹志工，時常會回來母校看看大樹的生長狀況。

魏其富表示，當時全班共有32位其中21位男生，老師分配女生種植花草，男生則每人種植1棵包括苦楝、樟樹、茄冬擇一。魏其富說，當時校舍建築雖然顯得有些克難，但校園花木扶疏、綠意盎然，而當年所種植的21棵樹，如今還存活17棵。魏其富鼓勵學弟、妹今天親手種植花木，在50年後換他們回來跟學弟、妹講今日的種樹心得。

關山工作站主任吳文雄示範如何正確「護樹」，以鋸子修剪枝幹、側芽，高年級同學也逐一動手嘗試。今年縱谷地區唯一社區贈苗活動選在池上鄉錦安派出所旁空地進行， 關山工作站準備17種具有景觀及蜜源性1000餘株的苗木。

雖然不是領口罩或買酒精，仍有近500位民眾活動前就依序排隊並保持「安全距離」，工作站也避免群聚感染發生的可能風險，活動還因此特別提早進行，讓現場民眾都相當肯定表示「有感」。

(中時 )