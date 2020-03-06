台菸酒公司今（6）日上午舉行台中烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫工程動土奠基典禮。台灣菸酒公司邀請台中市政府經濟發展局、財政局、民意代表、觀光局、社會局、區長、里長等貴賓蒞臨，偕各界來賓一起祝禱工程進展圓滿順利，並持鏟進行動土。

台菸酒公司董事長丁彥哲表示，烏日啤酒廠位於台中市烏日區光華街1號，占地約110,124平方公尺，面對台中捷運、台鐵及高鐵三鐵共構的未來之發展榮景，期將更能充分結合中部地區在地文化、產業、創意藝術、人文等以建構成全國示範性及指標性之觀光酒廠。

烏日啤酒廠風華再現工程由許育嘉聯合建築師事務所設計及監造，並由聖穎營造有限公司負責承造。全案計畫時間為期1年，總工程造價1.44億元，預計2,021年完工啟用。

除了烏日啤酒廠外，南投埔里酒廠及南投酒廠，同樣會有風華再現改造工程。丁彥哲指出，台菸酒在既有基礎上結合當地的觀光特色，必能讓這三個觀光酒廠開菸酒公司創新的風貌。

(工商 )