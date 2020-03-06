澳洲一名音樂家感染新冠病毒後，曾在台灣公開演出。對於是否公開音樂家行蹤，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，基本上都已掌握相關錄影，大部分時間音樂家都單獨吃飯，沒有搭乘大眾運輸。目前音樂家的行程已充分掌握，除非有更進一步的證據指出音樂家有到其他無法掌握的場所，否則不會公開行蹤。

(中時 )