因應新冠肺炎疫情，基隆市警局第二分局特別在派出所外設置簡易隔離辦公區，將部分偵訊或受理報案處所移至室外，這個「機關外偵訊隔離專區」包括架設壓克力隔板和透明簾，還準備各種防護裝備，避免高風險民眾直接進到室內，降低染病風險以保護同仁與其他民眾。

警方表示，分局或派出所內密閉辦公空間，憂心新冠肺炎疫情，同仁及洽公民眾進進出出較難控管，甚至可能成為群聚防疫漏洞。為讓員警安心執勤，分局特別選在轄區各派出所的汽、機車停車棚或門口、地下室等處，設置「機關外偵詢隔離專區」，除架設L型透明壓克力隔板或簡易透明簾，並備有防護衣、護目鏡、口罩、醫檢手套、酒精、漂白水、額溫槍等防護裝備。

如此一來，員警在面對居家檢疫、居家隔離，或發燒徵狀等對象，於偵詢及受理報案時能藉此多一層安全維護，必要時也會穿著全套防護衣，降低員警感染風險。警方也呼籲，防疫期間，民眾盡量避免不必要的外出或群聚，減少進出密閉空間機會，如有需要必須配戴口罩，並養成勤洗手習慣。

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(中時電子報)