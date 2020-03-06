警方酒測檢查容易曝露在病毒散播危機當中。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情猖獗，警方執勤曝露在高感染危機中，台南市警察局近日獲贈業者1萬支護目鏡，6日陸續交貨，外勤人員在進行酒測與查證居家檢疫、隔離案子時，可戴上護目鏡上陣，台南市警方超前布署，是全台率先大規模使用護目鏡的警政單位。

台灣新冠肺炎案例持續新增，全台需居家檢疫、隔離的民眾越來越多，台南市目前需居家隔離與檢疫的民眾約200多人，警方除了平日執行酒測勤務，需面對著吹氣的民眾，甚至要低頭聞車內味道。同時負責陪同衛生單位前往追查隔離與檢疫對象，在疫情嚴峻時刻，都曝露在職業危險中。

台南市永康區有家塑膠眼鏡工廠，專製眼鏡、護目鏡（非醫療用）外銷國外市場，吳姓業者過去曾提供護目鏡給警方打靶時使用，這次低調捐贈1萬支護目鏡給台南市警局，為警方提供更完善的防疫資源。

吳姓業者的工廠6日下午陸續交貨給各警分局，提供基層警員使用，雖不是醫療用護目鏡，仍可初步擋住飛沫口水，降低眼睛黏膜遭病毒感染的危機。

台南市警局初步由各警分局視狀況調配，只要勤務需要，就可配戴上陣，是全台率先大規模使用護目鏡執勤的警政單位。

台南市長黃偉哲感謝業者對於防疫工作貢獻心力，使得警方多了執行勤務的利器，現在不管是平日勤務或者是酒駕的取締，有了這些護目鏡，相信能對警察多一層保護更順利執行任務。

(中時 )