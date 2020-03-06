新冠肺炎疫情延燒，口罩需求大，原本要半年才能完成的生產線，大幅縮短到25天就需要交機，各工具機業者因此組成的「口罩國家隊」協助生產口罩，而大同大學電機所校友陳奕愷的公司，同樣也是成員之一，對於能協助國內防疫工作，備感驕傲。

剛從大同大學畢業的陳奕愷，現在美國賓州進修語言。他說，新冠肺炎疫情爆發的時候，沒想到口罩需求這麼緊迫，更沒想到會成為口罩國家隊的一份子，透過通訊軟體，他知道父親和哥哥都大力支持並投入生產線的組成，「在國外買不到口罩，沒人管；在台灣買不到口罩，是如此被重視。」一邊忙課業，一邊同步關注，「能幫忙，是我們的驕傲。」

「在研究所寫論文的時候，更深入了解台灣製造實力堅強，絕對不輸日本、德國」，陳奕愷提到，小時候就在工廠長大，長大唸研究所才更明白，台灣傳統製造業，只是沒被關注，絕對不輸任何國家。像他們家負責的軸承項目，是製造機運轉的關鍵，這次各家公司攜手投入，也讓他感受深刻。

陳奕愷說，所有的人都不希望有疫情，但疫情發生，以往各自賺各自生意的工具機公司，這麼團結，「證明製造業夠強，很佩服」。以前念書時候常聽到的「工業報國」，也有了具體的體驗。

(旺報 )